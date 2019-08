Cyberpunk 2077: a sorpresa, il nuovo gameplay sarà mostrato il 30 agosto, tutti i dettagli

Dalla Gamescom 2019 giungono ottime notizie per i videogiocatori che attendono con ansia Cyberpunk 2077: il team di CD Projekt Red ha infatti finalmente annunciato quando sarà mostrato nuovo gameplay.

La data da segnarsi assolutamente sul calendario è quella del prossimo 30 agosto: alle ore 8 PM CEST (ore 20:00 del fuso orario italiano), la software house polacca darà infatti il via ad uno streaming interamente dedicato alla nuova ed attesissima produzione videoludica. Durante la trasmissione, sarà mostrato al pubblico un estratto di circa un quarto d'ora di ciò che è stato mostrato in occasione della Gamescom 2019. Cambiano dunque i piani di CD Projekt Red, che aveva inizialmente annunciato di voler mostrare nuovamente il titolo in occasione del PAX West 2019. La software house ha ora optato per uno streaming trasmesso direttamente da Varsavia.



Alla presentazione dell'estratto di gameplay, seguiranno interventi degli sviluppatori, che forniranno informazioni ulteriori su quanto mostrato. Durante l'appuntamento saranno dunque raccontati al pubblico alcuni retroscena sullo sviluppo creativo del progetto, inoltre, segnala la software house polacca, potremo avere numerosi dettagli su Pacifica, uno dei quartieri di Night City, e sugli stili di gioco che sarà possibile adottare in Cyberpunk 2077. Siete felici di questa comunicazione a sorpresa da parte di CD Projekt Red?