In Cyberpunk 2077 apparirà anche Mike Pondsmith, autore di Cyberpunk 2020

Oltre a Keanu Reeves, avremo anche un altro illustre ospite all'interno di Cyberpunk 2077, il nuovo RPG Sci-Fi in prima persona sviluppato da CD Projekt RED.

Nel corso di un'intervista per conto di Official Xbox Magazine, Mike Pondsmith, autore dell'originale gioco da tavolo di Cyberpunk 2020, ha confermato che farà la sua speciale apparizione all'interno del gioco:

"Ho un ruolo. In realtà avevo registrato per un ruolo, ma poi me ne hanno trovato uno diverso. Ma non posso dirvi molto di più. E lo sto rivelando perché ci sono molti fan che dicono: 'Sarà meglio che sia nel gioco da qualche parte'".

Dunque, niente dettagli specifici riguardo al personaggio interpretato, ma questo non ha impedito a Pondsmith di scherzare sull'argomento e di tirare in ballo una presunta rock band formata con Keanu Reeves all'interno del gioco: "Quindi sono nel gioco. Sai, immagino che ciò che succede è che ad un certo punto Johnny Silverhand sta suonando la sua chitarra e io esco e inizio a suonare il mio basso [ride]".

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 16 aprile 2020. Potete scoprire tutti i dettagli e le novità sul nuovo gioco degli autori di The Witcher consultando il nostro nuovo Video Speciale.