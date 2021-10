Cyberpunk 2077 dà appuntamento all'anno prossimo: basta patch per il 2021

La patch 1.31 di Cyberpunk 2077 pubblicata lo scorso settembre può essere considerata a tutti gli effetti come l'ultima del 2021, al momento che CD Projekt RED non ha nulla in programma fino al 2022.

La compagnia polacca, senza fanfare, ha aggiornato la roadmap consultabile sul suo sito ufficiale lasciando chiaramente intendere di non avere altre patch programmate nel corso del 2021. Gli aggiornamenti e le migliorie, così come gli altri DLC gratis di Cyberpunk 2077 e gli upgrade di Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X sono tutti rimandati al 2022. Potete consultare anche voi la roadmap, che non lascia adito a dubbi, in calce a questa notizia.

Il percorso di redenzione di Cyberpunk 2077, cominciato immediatamente dopo il disastroso lancio dello scorso dicembre con la pubblicazione di una serie di hotfix, è quindi ancora ben lungi dal definirsi completo. Le patch maggiori pubblicate nel corso del 2021 hanno risolto un numero cospicuo di problemi, compresi alcuni piuttosto gravi, ma c'è ancora del lavoro da fare. L'update 1.31 di Cyberpunk 2077 pubblicato a settembre, ad esempio, oltre ad aver risolto molteplici bug ha anche corretto l'altezza del salto caricato, la velocità di rilevamento in modalità furtiva da parte dei nemici e l'animazione di caduta di V.