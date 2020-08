Cyberpunk 2077, tra armi e Life Path: tutte le novità del nuovo Night City Wire

Come promesso, lunedì 10 agosto CD Projet RED ha presentato al pubblico un'interessante rassegna di informazioni legate alla sua ambiziosa nuova produzione.

Cyberpunk 2077 ha dunque occupato la scena con un evento ritmato e ricco di contenuti. Accese tutte le luci al neon disponibili, il team ha alzato il sipario su alcune intriganti caratteristiche dell'RPG. Tra queste spicca in particolare la meccanica dei Life Path, che consentirà al giocatore di scegliere tra tre diverse "origini" per il proprio alter-ego ruolistico. Il background narrativo del protagonista muterà dunque a seconda che assuma l'identità di Street Kid, Nomade o Corporate.

Durante l'appuntamento c'è stato inoltre spazio per discutere dell'arsenale che V avrà a disposizione per percorrere le pericolose e oscure strade di Night City. Ad attendere il giocatore vi saranno un'ampia selezione di strumenti di offesa: il nostro Giuseppe Arace ve ne ha parlato diffusamente in un interessante speciale dedicato alle armi futuristiche di Cyberpunk 2077. Infine, spazio anche all'adrenalinica colonna sonora che accompagnerà le avventure dei giocatori.



Ovviamente, la Redazione di Everyeye ha seguito in diretta l'evento su Twitch: ad accompagnare il nostro Alessandro Bruni è intervenuto anche Sabaku no Maiku, per un interessante confronto sui nuovi contenuti mostrati da CD Projekt RED. Se vi siete persi l'appuntamento e volete recuperare ogni dettaglio del Night City Wire non preoccupatevi: in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyey on Demand trovate la replica integrale della live. Vi auguriamo una buona visione!