Cyberpunk 2077: arriva il demake a 32 bit per la prima PlayStation

Era solo questione di tempo prima che qualcuno pensasse a un demake di Cyberpunk 2077: ci ha pensato alundbjork, Redditor che ha da poco pubblicato un video che mostra una ipotetica versione per la prima console Sony.

Il risultato? Potete vederlo voi stessi nel video qui sotto, effettivamente l'autore ha forse esagerato con i poligoni spigolosi e con i bug, ma è chiaro come il lavoro sia volutamente ironico e finalizzato a divertire, non vuole certo essere una rappresentazione reale di come avrebbe potuto essere il gioco di CD Projekt su console a 32-bit. Non è la prima volta che vi parliamo di questi curiosi esperimenti sulle pagine di Everyeye.it, nei mesi scorsi vi abbiamo presentato il demake di Bloodborne, la versione Game Boy Color di Zelda Breath of the Wild e la versione PS1 di Death Stranding di Hideo Kojima.

Tornando a parlare del gioco, CD Projekt ha da poco pubblicato la patch 1.05 di Cyberpunk 2077, questo hotfix corregge alcuni bug e problemi su tutte le piattaforme, in attesa dei due major update previsti per gennaio e febbraio che andranno a migliorare la situazione legata al comparto tecnico, risolvendo varie problematiche segnalate dalla community in queste settimane. Nel 2021 arriverà anche l'upgrade next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.