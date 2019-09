Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare su Nintendo Switch? CD Projekt non si sbilancia

L'annuncio dell'arrivo di The Witcher 3 su Nintendo Switch ha aperto la strada all'approdo dell'universo targato CD Projekt Red sulla console ibrida della Casa di Kyoto.

La Definitive Edition del terzo capitolo dell'amata serie videoludica approderà su Nintendo Switch il 15 ottobre, ma, nell'attesa, c'è già chi si domanda se anche la prossima produzione della software house polacca potrà arrivare sulla piattaforma. La Redazione di VGC ha recentemente avuto l'opportunità di dialogare con Marthe Jonkers, portavoce e Senior Concept Artist presso CD Projekt Red. Nel corso della chiacchierata si è discusso di diverse tematiche, tra cui, appunto, il possibile futuro arrivo di Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch.

"Sembra che abbiate creato una base tecnologica notevole con The Witcher su Nintendo Switch. - ha evidenziato l'intervistatore - Quali sono le probabilità che Cyberpunk possa un giorno raggiungere quella piattaforma?". A questa domanda, Marthe Jonkers ha offerto una risposta sintetica, ma interessante: "Prima di tutto, sono così impressionata dal nostro team di ottimizzazione e dal loro lavoro su quello. Per quanto riguarda Cyberpunk, attualmente lo stiamo pubblicando su Xbox One, PlayStation 4 e PC ed è tutto ciò che posso dire!". CD Projekt dunque non sembra volersi sbilanciare sull'argomento.



Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Cyberpunk 2077 arriverà anche su Google Stadia, ma questa versione del gioco non dispone ancora di una data di pubblicazione specifica.