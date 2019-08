Cyberpunk 2077 arriverà anche su Google Stadia, è ufficiale

Durante la riunione con gli azionisti dello scorso aprile, i ragazzi di CD Projekt RED hanno espresso la volontà di stipulare un accordo con Google per la pubblicazione di Cyberpunk 2077 su Stadia: a quanto pare le trattative sono andate in porto, visto che durante Stadia Connect è stato confermato l'arrivo dell'RPG sul servizio di Google.

Per celebrare l'annuncio è stato pubblicato un breve trailer e un nuovo video-diario con gli sviluppatori, che trovate allegati a questa notizia. Cyberpunk 2077 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 16 aprile del 2020, tuttavia la data d'uscita su Google Stadia non è stata rivelata, pertanto non sappiamo se la pubblicazione sul servizio cloud gaming avverrà in contemporanea con le altre versioni oppure successivamente.

Prima di salutarvi, ricordiamo che Google Stadia debutterà nel corso del mese di novembre.