Cyberpunk 2077 arriverà su PlayStation Plus e Xbox Game Pass? Ne parla CD Projekt

In occasione della medesima riunione con gli azionisti che ha offerto dei chiarimenti sull'espansione dell'IP di Cyberpunk, i rappresentanti della software house polacca hanno discusso dell'eventuale arrivo di Cyberpunk 2077 su PlayStation Plus e Xbox Game Pass.

Nel condividere con gli azionisti i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, gli esponenti di CD Projekt hanno così illustrato la visione della compagnia in merito al possibile ingresso di Cyberpunk 2077 nel catalogo di servizi in abbonamento come, appunto, PS Plus e Xbox Game Pass.

In un preciso passaggio del report, i dirigenti di CD Projekt hanno risposto alle domande postegli dagli azionisti e dagli investitori sull'opportunità o meno di stringere un accordo con Sony e Microsoft per portare CP2077 nel catalogo dei rispettivi servizi videoludici: "In passato abbiamo stretto alcuni accordi con queste aziende, ma al momento non abbiamo alcuna notizia da condividere in merito all'arrivo del titolo su Game Pass o PS Plus. Qualora dovessero esserci degli sviluppi, li annunceremo pubblicamente e ve ne daremo conto al momento opportuno, quindi possiamo solo parlarne come un'eventualità futura".

Con queste dichiarazioni, CD Projekt non esclude l'eventuale approdo futuro di CP2077 su PS Plus e/o su Xbox Game Pass ma ritiene giusto sottolineare come, al momento, non c'è alcun genere di accordo con Sony o Microsoft. Ricordiamo comunque a chi ci segue che CD Projekt si è già aperta in passato ai servizi in abbonamento della casa di Redmond e del colosso tecnologico giapponese, basti pensare all'arrivo (e al successivo abbandono) di The Witcher 3 Wild Hunt su Xbox Game Pass e l'approdo del kolossal ruolistico con Geralt di Rivia nel catalogo di PS Now.

