Cyberpunk 2077 arriverà su Xbox Game Pass? Possibili indizi da uno spot di Microsoft

Microsoft ha recentemente pubblicato un nuovo spot dedicato a Xbox Game Pass Ultimate, all'interno del quale compare sospettosamente una sequenza tratta da Cyberpunk 2077.

Come sottolineato dagli attenti utenti reddit, all'interno degli spot promozionali di Xbox Game Pass compaiono esclusivamente titoli compresi nell'offerta del servizio di gaming on demand. Questo dettaglio rende alquanto insolita la presenza del titolo targato CD Projekt RED. Alcuni dubitavano che potesse effettivamente trattarsi di Cyberpunk 2077, ma dopo varie ricerche è stato confermato che la clip di gioco è tratta direttamente da un gameplay trailer ufficiale pubblicato dalla compagnia di sviluppo polacca.

Per quanto non ci sia nulla di certo al momento, includere Cyberpunk nel Game Pass potrebbe indubbiamente rivelarsi una mossa sensata per CD Projekt al fine di rilanciare il suo tanto discusso prodotto. Il comparto tecnico con cui Cyberpunk 2077 è stato proposto ai giocatori al lancio ha inevitabilmente compromesso le sue performance sul mercato (è stato peraltro escluso per mesi dal PlayStation Store), nonché la reputazione stessa dello studio di Varsavia. Xbox Game Pass potrebbe dunque rappresentare una vetrina importante per il titolo, e molti abbonati potrebber lasciarsi ingolosire dalla possibilità di provare l'esperienza Sci-Fi con mano.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 non riceverà ulteriori aggiornamenti nel corso del 2021, con CD Projekt RED che si è detta impegnata ad espandere il gioco con DLC e l'update next-gen nel corso del prossimo anno.