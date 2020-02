Cyberpunk 2077: è in arrivo il controller ufficiale per Xbox One?

Sembra che Microsoft stia collaborando con CD Projekt RED, i creatori di The Witcher 3: Wild Hunt, per portare sul mercato un esclusivo controller per Xbox One e Windows 10 a tema Cyberpunk 2077.

Sfortunatamente non c'è stato ancora alcun annuncio ufficiale da parte del colosso di Redmond e a svelare la possibilità che la periferica possa arrivare prossimamente sul mercato è un popolare sito di e-commerce con sede in Sud Africa, Raru, che ha da poco aperto le prenotazioni del prodotto. Non si hanno informazioni precise riguardo l'aspetto del controller ma, a giudicare dal prezzo, pare si tratti della versione standard del pad di Xbox One con una scocca personalizzata. Si parla insomma di una nuova edizione del controller che andrà ad aggiungersi alle splendide versioni limitate realizzate per titoli come Halo 4, Sea of Thieves, Titanfall, Minecraft, Gears 5 e tantissimi altri.

Una simile collaborazione confermerebbe inoltre i forti legami tra Microsoft e la software house polacca, che vi ricordiamo ha scelto proprio il palco della conferenza Xbox all'E3 2019 per svelare al mondo la presenza di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077.

In attesa di scoprire l'aspetto del controller, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è stato rinviato al prossimo 17 settembre 2020.