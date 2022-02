Cyberpunk 2077: in arrivo le nuove statue di Adam, Panam e Judy

A pochi giorni dallo shadow drop dell'upgrade next-gen di Cyberpunk 2077, CD Project RED ha annunciato una nuova collaborazione con Dark Horse Direct per dare vita ad altri oggetti da collezione dedicati al titolo.

L'azienda produttrice di statue ed altri oggetti per collezionisti, tra i quali i prodotti a tema The Witcher 3, ha infatti confermato l'arrivo delle statue di tre personaggi di Cyberpunk 2077 molto amati dal pubblico. Ci riferiamo nello specifico a Judy Alvarez, Panam Palmer e Adam Smasher: le statue in questione non hanno dimensioni particolarmente generose e quelle delle due donne sono alte 22 centimetri, invece quella del possente cyborg è un po' più alta, visto che si parla di 30 centimetri. Come potete intuire anche dalle dimensioni, si tratta di prodotti accessibili a tutte le tasche e potranno infatti essere acquistati con un prezzo che varia dai 60 ai 90 dollari in base alla grandezza. Per quello che riguarda invece la data d'uscita, l'invio dei prodotti è fissato a settembre 2022 con l'apertura dei preorder in arrivo a breve sul sito ufficiale del produttore.

