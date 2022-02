Cyberpunk 2077: in arrivo la prova gratis di 5 ore su Xbox Series X|S?

Manca ormai poco allo speciale evento a tema Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, ma continuano a trapelare in rete delle possibili anticipazioni delle sorprese che il team polacco ha confezionato per l'occasione.

Sebbene CD Projekt non abbia confermato nulla di ufficiale per il momento, sembra ormai abbastanza probabile l'annuncio della patch next-gen di Cyberpunk 2077. Questo potrebbe rappresentare un incentivo piuttosto importante per quei giocatori che hanno atteso sino ad oggi per lanciarsi tra le strade di Night City.

Come segnalato da Tom Warren di The Verge, Cyberpunk 2077 è stato accostato anche al nome di Game Pass Ultimate nelle ultime ore, tuttavia sembra che si sia trattato di un semplice errore tecnico dell'interfaccia utente del servizio di gaming on demand di Microsoft. Come consolazione, sembra però che sia previsto l'arrivo di una prova gratis di 5 ore su Xbox Series X|S, come suggerito da un tweet ora cancellato della divisione olandese di Xbox. Questo consentirebbe sin da subito a tutti i possessori di console Xbox Series X|S di testare con mano le performance incrementate e le migliorie grafiche in arrivo con la patch next-gen (presumibilmente prevista anche su PS5).

Naturalmente sarà bene attendere l'inizio dell'evento e scoprire cosa hanno in serbo per noi i ragazzi di CD Projekt RED.