Cyberpunk 2077: è in arrivo il più grande update di sempre e non solo

Da quando è stato lanciato, Cyberpunk 2077 ha compiuto dei passi da gigante - l'ultimo dei quali con la pubblicazione della patch 1.23 - che gli hanno consentito di staccare il biglietto per il ritorno su PlayStation Store... eppure, c'è ancora molto da fare.

CD Projekt RED lo sa bene, e per questo motivo sta continuando a lavorare al perfezionamento del suo open world, sforzi che a quanto pare si concretizzeranno presto nel più grande update della storia di Cyberpunk 2077. A preannunciarlo è stata la stessa compagnia polacca mediante una campagna pubblicitaria che per il momento sta girando esclusivamente su Instagram e YouTube, prontamente immortalata e condivisa anche nel resto della rete. Oltre all'aggiornamento più corposo di sempre, lo spot anticipa anche "altro in arrivo", stuzzicando ulteriormente la nostra curiosità.

Con quest'ultimo annuncio, con tutta probabilità CD Projekt RED si sta riferendo ai primi DLC di Cyberpunk 2077 e all'aggiornamento next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che ci sono stati promessi in una finestra temporale collocata entro la fine di quest'anno. In attesa di informazioni più precise e complete, segnaliamo che di recente sono stati scoperti una serie di contenuti eliminati dalla versione finale di Cyberpunk 2077 con la pubblicazione della day-one patch.