Cyberpunk 2077: l'arsenale sci-fi di V nelle nuove, spettacolari immagini per cosplayer

Dopo averci mostrato gli spettacolari render del Medico del Trauma Team, così come dello spietato fixer Dexter e dell'agente corporativa Meredith, i ragazzi di CD Projekt RED aggiornano le pagine del sito ufficiale di Cyberpunk 2077 per dare modo ai cosplayer di realizzare delle repliche perfette delle armi di V.

La nuova infornata di render ad altissima risoluzione propostaci dalla software house polacca è la perfetta rappresentazione del lavoro compiuto dagli artisti e dai designer di Cyberpunk 2077 per realizzare le armi e gli elementi di equipaggiamento del loro kolossal sci-fi.

La scheda che accompagna queste immagini ci mostra con dovizia di particolari ogni singolo componente meccanico ed elettronico di alcuni tra gli oggetti più letali in vendita presso i commercianti e i trafficanti del mercato nero di Night City. Nella galleria che trovate in calce all'articolo potete perciò ammirare nel dettaglio la Lama Mantis integrata nell'avambraccio cibernetico di V, il lanciagranate M2067 Defender, la mitragliatrice compatta G-58 Dian, la pistola M-10AF Lexington e il fucile d'assalto M221 Saratoga.

Come abbiamo potuto scoprire nel Q&A del nuovo gameplay di Cyberpunk 2077, ogni arma che andrà ad arricchire l'arsenale dell'eroe di Cyberpunk 2077 vanterà un complesso sistema di modifica e potenziamento che permetterà agli utenti di cambiarne la modalità di fuoco, l'aspetto e la "destinazione d'uso" in funzione delle abilità acquisite dal proprio alter-ego.

Cosa ne pensate dei render in alta definizione delle armi di Cyberpunk 2077? Prima di lasciarvi alla bianca lavagna dei commenti, vi ricordiamo che il prossimo GDR in prima persona di CD Projekt arriverà su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia il 16 aprile del 2020.