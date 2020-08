Cyberpunk 2077: l'arsenale di V nel video del Night City Wire sulle armi

Durante la seconda puntata dell'evento digitale Night City Wire, gli sviluppatori di CD Projekt hanno offerto un nuovo approfondimento sul gameplay di Cyberpunk 2077, con un focus sulla varietà di armi utilizzabili da V nel corso della sua avventura sci-fi.

Dopo l'interessante filmato sulle scelte che conducono alle variazioni della storia di CP2077 con i "percorsi narrativi" tra Nomad, Street Kid e Corporate, gli autori polacchi hanno aperto una finestra sulla componente sparatutto del loro prossimo GDR a mondo aperto per illustrare la ricca pletora di elementi di equipaggiamento da acquisire e potenziare durante le scorribande di V tra i grattacieli di Night City.

Dalla Mantis Blade di Arasaka al fucile militare Defender M2067, passando per la pistola M10af e il fucile d'assalto M221 Saratoga della Militech, gli emuli di V avranno l'opportunità di sperimentare diverse soluzioni di gameplay rappresentate, appunto, dalla possibilità di utilizzare in battaglia un ampio ventaglio di armi. E questo, senza citare i tantissimi gadget tecnologici, i moduli Cyberware di Cyberpunk 2077 e i potenziamenti da ottenere progredendo nella storia e nelle attività free roaming.

La commercializzazione di Cyberpunk 2077 è prevista per il 19 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il kolossal sci-fi degli autori di The Witcher arriverà in un secondo momento anche su Google Stadia e nella doppia versione per console nextgen rappresentata da PS5 e Xbox Series X, con un upgrade grafico scaricabile gratuitamente dagli acquirenti delle versioni current-gen.