Cyberpunk 2077: l'artbook di Night City rivela le zone esplorabili della mappa

In rete è apparsa l'immagine della copertina fronte-retro dell'artbook ufficiale di Cyberpunk 2077 che mostra la maggior parte delle zone esplorabili della mappa, con le strade della gigalopoli di Night City e le aree esterne che potremo visitare in compagnia di V e del "compagno olografico" Johnny Silverhand.

La foto in questione si ricollega al poster di Cyberpunk 2077 trapelato a inizio dicembre e ci permette di familiarizzare con il layout della mappa della città che farà da sfondo all'epopea da netrunner di V.

La copertina dell'artbook di CP2077, a ogni modo, non mostra i settori in cui verrà suddivisa la mappa (specie quelli settentrionali) o i punti di interesse che caratterizzeranno la nostra esplorazione di Night City, ma si limita a fornirci delle indicazioni sulle strade principali su cui potremo sfrecciare infocando la moto di V alimentata a energia nucleare o la sua auto futuristica.

Cosa ne pensate di questa immagine? Ritenete che la mappa del prossimo kolossal sci-fi di CD Projekt abbia dimensioni sufficienti a garantire l'esperienza ruolistica e ludica promessaci dagli autori di The Witcher 3? Fatecelo sapere con un commento nell'attesa che si faccia il 16 aprile per tuffarci, finalmente, nell'universo a mondo aperto di Cyberpunk 2077 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.