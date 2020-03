Cyberpunk 2077: un nuovo artwork con la protagonista V per celebrare la Festa delle Donne

Gli autori di CD Projekt festeggiano la Giornata Internazionale della Donna con uno splendido artwork su V, la protagonista del kolossal sci-fi Cyberpunk 2077.

L'illustrazione realizzata dagli sviluppatori polacchi sembra essere identica agli artwork e ai render di V in versione femminile che sono stati diffusi in questi mesi. Eppure, ammirando con attenzione l'immagine si notano delle sottili ma importanti variazioni che coinvolgono, ad esempio, la caratterizzazione del volto e dell'acconciatura, specie per quanto riguarda il colore dei capelli e il dettaglio degli occhi.

A prescindere dalla scelta del sesso dell'alter-ego da utilizzare per esplorare Night City, ciò che ci viene proposto da CD Projekt è un modello standard di eroe con fattezze e fisionomia "preconfezionate": ciascun giocatore avrà infatti l'opportunità di modificare profondamente l'aspetto del proprio personaggio, sia all'inizio dell'avventura che nel prosieguo della storia.

Prima di lasciarvi all'immagine di cui sopra, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 17 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Il titolo vanterà una mappa basata sull'ultima versione del gioco da tavolo e utilizzerà la funzione Smart Delivery di Xbox Series X per offrire gratuitamente tutte le migliorie grafiche della versione sulla console netxgen di Microsoft: ancora non sappiamo se tale update sarà gratis anche per gli utenti che acquisteranno Cyberpunk 2077 su PS4 e vorranno giocarlo su PS5.