Cyberpunk 2077, aspettando il GDR: disponibile in Italia il compendio ufficiale

In seguito ai posticipi, manca ancora qualche mese alla pubblicazione di Cyberpunk 2077, che approderà sul mercato videoludico il prossimo giovedì 19 novembre.

Per ingannare l'attesa, tuttavia, i giocatori più curiosi possono cimentarsi nella lettura di un interessante volume. Già annunciato per in lingua inglese per il mercato estero, arriva anche in Italia il compendio ufficiale dedicato al GDR. Edito da Panini Comics, "Il mondo di Cyberpunk 2077" sarà disponibile nelle fumetterie e nello store online della casa editrice a partire dalla giornata di giovedì 6 agosto.



Direttamente in calce a questa news, potete visionare l'immagine di copertina del cartonato, proposto al prezzo di listino di 35 euro. Composto di 200 pagine, il volume è stato realizzato in collaborazione con gli sviluppatori di CD Projekt RED. Al suo interno, informazioni su luoghi, oggetti e personaggi di Cyberpunk 2077, inclusa la bizzarra personalità in-game che sfoggerà le sembianze del noto attore Keanu Reeves.



In attesa di poter mettere piede tra le strade e i vicoli dell'oscura Night City, segnaliamo una raccolta di giochi a tema cybperpunk da recuperare in attesa dell'ambizioso GDR del team polacco. In attesa della data di uscita, CD Projekt RED ha confermato che con Cyberpunk 2077 punta a superare The Witcher 3.