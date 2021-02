Cyberpunk 2077, aspettando la patch 1.2: avvistato update in fase di test

Con l'aggiornamento 1.2 di Cyberpunk 2077 atteso per questa settimana, attira grande interesse un avvistamento realizzato tramite il noto portale Steam Database.

Quest'ultimo tiene infatti traccia dei movimenti e delle modifiche che coinvolgono i titoli disponibili sulla piattaforma di casa Valve, talvolta scoprendo in anticipo interessanti dettagli. Ebbene, poche ore fa, l'osservatorio di Steam Database ha segnalato l'avvio di una fase di test per un contenuto di Cyberpunk 2077. Nella sua versione PC, il gioco sta dunque ospitando delle prove condotte da CD Projekt RED. Ovviamente, non è dato sapere quale sia la natura dei contenuti testati al momento dalla software house, ma le tempistiche rendono se non altro plausibile la possibilità che si tratti proprio dell'aggiornamento 1.2 di Cyberpunk 2077.



Per saperne di più sarà necessario aspettare eventuali comunicazioni da parte del team polacco. Queste ultime - probabilmente - seguiranno il medesimo modus operandi che ha interessato l'arrivo della patch 1.1 su Cyberpunk 2077. Attesa per gennaio 2021, quest'ultima non è stata anticipata da comunicazioni legati all'esatta data di pubblicazione su PC e console: è presumibile che lo stesso possa accadere anche con l'update 1.2.



Nel frattempo, Cyberpunk 2077 non è ancora tornato disponibile su PlayStation Store e non è chiaro quando l'epopea di Night City potrà approdarvi di nuovo.