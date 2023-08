Cyberpunk 2077, aspettando Phantom Liberty: No Coincidence è disponibile

A ormai poche settimane di distanza dal momento in cui gli appassionati di GDR potranno provare i contenuti di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, l'immaginario del videogioco di CD Projekt RED si amplia ulteriormente.

In seguito al primo annuncio datato ottobre 2022, è infatti ora disponibile Cyberpunk 2077: No Coincidence. Edita da Orbit, la prima edizione inglese del romanzo è infatti approdata nelle librerie nel corso di questa settimana, portando all'attenzione dei fan una storia inedita ambientata a Night City. A firmare il racconto è l'autore polacco Rafal Kosik, scrittore di romanzi sci-fi particolarmente noto per la serie di Felix Net.

La trama di Cyberpunk 2077: No Coincidence muove i propri passi da un assalto a un convoglio della Militech, condotto da sei individui che non si conoscono. A riunire questa improbabile gang è l'azione di una misteriosa figura, in possesso di informazioni riservate su ciascun membro del gruppo. Dietro ricatto, i protagonisti di Cyberpunk 2077: No Coincidence non hanno avuto altra scelta che assecondare gli ordini del loro sgradito datore di lavoro, ma la reciproca conoscenza potrebbe cambiare i rapporti di forza. Un veterano diventato fuorilegge, un agente dormiente della Militech, un net-runner dilettante, un negoziatore aziendale, un ripperdoc e un informatico si ritrovano così a collaborare per le vie di Night City.



In attesa del lancio di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, segnaliamo che Fanucci ha confermato che porterà il romanzo in Italia, con traduzione di Raffaella Patriarca e lancio previsto per il 17 novembre 2023.