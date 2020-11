Cyberpunk 2077, aspettando la recensione: dal gameplay alla trama, tutto ciò che sappiamo

Quasi non sembra vero, ma mancano meno di due settimane all'uscita Cyberpunk 2077 che, ci è stato assicurato, non verrà posticipata ancora una volta. In attesa di poterci mettere le nostre mani sopra per recensirlo, abbiamo ben pensato di riassumere tutto ciò che sappiamo sul kolossal in cinque, comodi punti.

Siamo partiti dalla storia di Cyberpunk 2077: riassumere la lore del franchise, che si dipana lungo decine e decine di manuali del gioco pen & paper di Mike Pondsmith, è un'impresa ardua, e ciò dovrebbe farvi intuire la complessità del lavoro al quale si è sottoposta CD Projekt RED. La vicenda sarà ambientata nella caotica Night City del 2077, una metropoli tentacolare nella quale si muove il protagonista V, che dovrà farsi largo dal basso per diventare un mercenario di successo. Ci siamo poi concentrati sull'esplorazione free roaming di Night City: sarete liberi di attenervi alla quest principale, ma in questo modo vi perderete tutte le altre opportunità offerte dalla megalopoli e dai suoi variopinti e variegati distretti.

Il nostro riassunto in attesa della recensione si è poi concentrato sul gameplay, la braindance e l'aspetto tecnico del gioco. A tal proposito vi lasciamo alla visione del Video Speciale in apertura di notizia e al riassunto di Cyberpunk 2077 curato dalla nostra Giulia Martino. L'uscita è fissata per il 10 dicembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Confermata la retrocompatibilità fin dal lancio con Xbox Series X e PS5.