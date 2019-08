Cyberpunk 2077: un assaggio delle potenzialità del Ray-Tracing in due immagini

È già noto da tempo che Cyberpunk 2077 supporterà la tecnologia Ray-Racing di NVIDIA su PC fin dal lancio. I giocatori in possesso di schede video compatibili con sufficiente potenza di calcolo potranno beneficiare di un sistema di illuminazione avanzato e incredibilmente realistico.

Quando mancano ancora molti mesi al lancio del gioco, la divisione tedesca di NVIDIA ha ben pensato di festeggiare la Gamescom 2019 e fornirci un assaggio di questa tecnologia all'opera pubblicando due nuovi screenshot di Cyberpunk 2077 su Twitter. Il prima ritrae un personaggio femminile non giocante, dove a predominare è l'illuminazione al neon, mentre nella seconda campeggia il protagonista V a bordo della sua moto, con delle fiamme sullo sfondo. Potete ammirarli entrambi nel tweet allegato in calce, e nella galleria assieme agli altri screenshot di Cyberpunk 2077 pubblicati quest'oggi.

Cyberpunk 2077 vedrà la luce su PlayStation 4, Xbox One e PC il 16 aprile del prossimo anno. Durante il recente Stadia Connect, è stato annunciato che il titolo uscirà anche su Google Stadia in una data non ancora rivelata.