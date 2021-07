Cyberpunk 2077 attende i DLC e le espansioni: numeri e dettagli avvistati da dataminer

Mentre una grande patch da 38 GB di Cyberpunk 2077 appare su Epic Games Store, emergono in rete interessanti dettagli sulla possibile struttura del supporto post lancio in programma per il titolo.

Come noto da tempo, i prossimi mesi dovrebbero vedere CD Projekt RED pronta ad ampliare l'universo di Night City, tramite DLC gratuiti ed espansioni a pagamento. Per il momento, la software house si è limitata a confermare che i primi contenuti aggiuntivi esordiranno nel corso del 2021, ma manca ancora un calendario preciso. Assenti anche dettagli più specifici su quelli che saranno i contenuti proposti: circostanza che ha condotto diversi dataminer a dedicarsi alla ricerca di indizi tra le maglie del codice di Cyberpunk 2077.

Tra questi ultimi, trova spazio anche un utente Reddit dall'occhio particolarmente attento, che afferma di essere riuscito a recuperare diversi dati, tra cui i "nomi" provvisori dei DLC del GDR. Secondo il dataminer, questi ultimi sarebbero 17 e risponderebbero alle seguenti nomenclature:

dlc1_swp,

dlc2_jposes,

dlc3_kab01,

dlc4_quartz,

dlc5_jackets,

dlc6_apart,

dlc7_pwp,

dlc8_mirror,

dlc9_arr06,

dlc10_monster,

dlc11_jlook,

dlc12_mfinish,

dlc13_twp, **

dlc14_arr12,

dlc15_ngplus,

dlc16_jpn06

dlc17_bwp.

In aggiunta, prosegue l'indagatore di codici, sarebbero previste due grandi espansioni a pagamento, indicate come. Se su quest'ultima il dataminer afferma di non aver scovato indizi, per quanto riguarda invece la prima, l'utente afferma che amplierà l'area die aggiungerà una. A livello narrativo, inoltre, EP1 dovrebbe veder aggiungersi altre quest all'elenco di attività proposte daRicordiamo tuttavia che quanto avvistato dal dataminer potrebbe non rappresentare correttamente i piani di CD Projekt RED. Per saperne di più, non resta che attendere eventuali conferme da parte del team polacco. Nel frattempo, a dispetto delle polemiche che hanno accompagnato il lancio del gioco, Cyberpunk 2077 è stato il gioco più venduto su PS4 a giugno