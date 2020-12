Cyberpunk 2077, attenzione agli screenshot su Xbox: potrebbero non piacere a Xbox Live!

Mentre i giocatori attivi su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S si avventurano tra le strade di Night City per scoprire i miglioramenti apportati al gioco dall'Hotfix 1.05 di Cyberpunk 2077, quelli tra loro appassionati alla fotografia in-game dovrebbero prestare particolare attenzione.

A segnalarlo è Richard Devine, della redazione di Windows Central, che riferisce di un bizzarro evento che lo ha visto protagonista. Durante la sua esperienza sull'epopea ruolistica firmata da CD Projekt RED, quest'ultimo si è infatti dedicato con frequenza alla realizzazione di scatti fotografici volti a immortalare diversi aspetti del titolo, spaziando tra ambientazioni e dettagli dei personaggi che popolano Night City. Ebbene, durante la sua esperienza su console Microsoft, Richard Devine ha ricevuto un avviso targato Xbox Live, col quale gli veniva volta l'accusa di realizzazione di "Screenshot inappropriato".



Il giornalista di Window Central non è certo di quale fosse esattamente il contenuto dell'immagine, - poiché ne ha realizzate molte, ma ipotizza che si trattasse di screenshot contenti nudità, sex toys o simili. Tali elementi sono presenti in Cyberpunk 2077, che del resto è un titolo riservato ad un pubblico adulto, ma a quanto pare immortalarli su console Xbox può condurre a provvedimenti nei confronti del proprio account Xbox Live. Richard Devine, in particolare, riferisce di aver visto diminuire la propria reputazione, anche se non gli è stato comminato alcun ban. Vi è capitato qualcosa di simile?