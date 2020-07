Cyberpunk 2077: le attività di Night City svelate dalle icone della demo di 4 ore

Attraverso l'analisi delle diverse scene di gameplay riprese nell'ultima demo di Cyberpunk 2077, un utente di Reddit afferma di essere stato in grado di ricostruire la lista completa delle attività di Night City, quantomeno della porzione della mappa che ha fatto da sfondo alla prova.

Stando al redditor, la demo di Cyberpunk 2077 con 4 ore di gioco concessa alla stampa di settore ha fornito degli importanti chiarimenti sul numero e sulle tipologie di attività da dover svolgere in compagnia di V. Attraverso le icone visualizzate sulla minimappa di CP2077 durante questa prova, è stato infatti possibile osservare un ventaglio estremamente ampio di missioni, luoghi da esplorare e "punti d'interesse" per il proprio alter-ego. Eccovi allora la lista delle attività segnalate dall'utente di Reddit:

Main Job

Side Job

Gun for Hire

Search and Recovery

Thievery

Agent Saboteur

SOS

Merc Needed

Special Delivery

Assault in Progress

CyberPsycho Sighting

Clothing Stores

Ripperdocs

Techies

Trainers

Food/Restaurants

Bars

A queste si aggiungono anche le icone "a tempo" delle attività da svolgere nella missione attivata da V, come quelle legate al raggiungimento di un determinato luogo della città o all'abbattimento di un gruppo di nemici segnalato nella minimappa.

Per avere un quadro più chiaro della situazione e capire, finalmente, quali e quante sfide ci attendono all'ombra dei grattacieli di Night City, non ci resta che pazientare fino al 19 novembre per assistere all'uscita di Cyberpunk 2077 su PC, PS4 e Xbox One, oltreché su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X ma solo in un secondo momento. Prima di lasciarvi ai commenti, vi consigliamo di leggere questo interessante approfondimento su quest attività e romance di Cyberpunk 2077 con la nostra intervista a Pawel Sasko di CD Projekt RED.