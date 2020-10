Cyberpunk 2077: audio e motori di Night City nel 'dietro le quinte' targato CD Projekt RED

Nell'ultimo episodio di Night City Wire i ragazzi di CD Projekt RED hanno mostrato la varietà di veicoli che saranno disponibili in Cyberpunk 2077, sottolineando la cura maniacale per i dettagli con un lungo filmato che svela il "dietro le quinte".

Dopo aver mostrato i tanti veicoli che sfrecceranno per le strade della megalopoli sci-fi di Night City, gli sviluppatori hanno infatti pubblicato un corposo "dietro le quinte" che svela il grande lavoro svolto da CD Projekt RED nella cattura dell'audio dei vari motori e dell'effettistica abbinata alla guida, elemento che sottolinea la natura "kolossal" del nuovo Cyberpunk 2077.

Come spiega Krzysztof Lipka, Senior Sound Designer dello studio polacco, ogni singolo motore è stato campionato dal vivo, utilizzando un ampio parco macchine di diversa tipologia (con motorizzazioni a benzina ed elettriche) per garantire la giusta caratterizzazione di ogni veicolo di gioco e di ogni situazione possibile. Per fare questo CD Projekt RED ha usufruito della collaborazione di alcuni piloti professionisti, capaci di spingere le auto al limite e fornire l'effettistica necessaria. Insomma, un'operazione che con tale dettaglio viene effettuata per i titoli più propriamente "racing".

Sempre nello stesso contesto CD Projekt RED ha annunciato la presenza l'utilizzo di una Porsche classica e delle moto della ARCH, azienda fondata da Keanu Reeves. Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre su PC, Xbox One, PS4, Stadia e sulle console next-gen Xbox Series X e PlayStation 5.