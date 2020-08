Cyberpunk 2077 e le auto: CD Projekt tra tipologie e personalizzazioni

I veicoli di Cyberpunk 2077 rappresenteranno una componente fondamentale dell'ecosistema di gioco eretto dagli autori di CD Projekt RED. Non è un caso, quindi, se il direttore artistico Pawel Mielniczuk ha voluto soffermarsi proprio su questo aspetto dell'opera nella sua ultima intervista concessa a OPM UK.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di Official PlayStation Magazine UK, Mielniczuk ha precisato che per il lancio di CP2077 ci saranno non meno di 29 modelli di auto, con "innumerevoli varianti" come quelle adottate dai Nomad.

A detta dell'autore della software house polacca, tali varianti non saranno solo estetiche ma vanteranno caratteristiche uniche che le distingueranno dai modelli base, ad esempio con elementi di equipaggiamento speciali come i rilevatori di mine.

Alcuni modelli di auto, oltretutto, saranno completamente privi di finestrini o di specchieti, resi inutili in quei veicoli dotati di schermi LCD e di sistemi di navigazione evoluti, sia autonomi che accessibili dal nostro alter-ego. L'uscita di Cyberpunk 2077 è prevista per il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, per poi approdare su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X in un secondo momento. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete immergervi nelle atmosfere sci-fi del nuovo kolossal degli autori di The Witcher leggendo questo speciale sulle armi del futuro di Cyberpunk 2077 e le loro caratteristiche.