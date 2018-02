Cyberpunk 2077: l'autore del gioco cartaceo anticipa un dettaglio sul prossimo trailer

A quanto pare c'è un nuovo trailer in arrivo per. Al momento non sappiamo quando verrà mostrato, ma grazie aabbiamo già scoperto qualche dettaglio al riguardo.

Pondsmith, l'autore di Cyberpunk 2020 (gioco di ruolo da tavolo sul quale si basa il titolo di CD Projekt RED), sta partecipando allo sviluppo in veste di consulente e recentemente ha concesso un'intervista a Vodafone per il giornale spagnolo El Pais. Durante la conversazione ha parlato del ruolo rivestito dalla tecnologia all'interno del mondo da lui creato, divenuta accessibile anche ai più poveri che ora sono in grado di fare cose prima possibili solo per i ricchi.

Paradossalmente, la stessa tecnologia negli anni gli ha impedito di concretizzare la sua visione in un videogioco. Semplicemente, non era abbastanza sviluppata, ed era impossibile riprodurre fedelmente l'ambientazione, con le sue strade affollate e i veicoli. Ora è invece possibile, e ha anche avuto la fortuna di incontrare e collaborare con gli sviluppatori polacchi, che condividono le sue stesse idee e la medesima visione. A quanto pare, un'importante tematica dell'opera sarà già presente nel prossimo trailer che verrà proiettato, ovvero la morte: "Nel prossimo trailer vedrete quanta morte c'è", ha dichiarato l'autore.

Difficile prevedere quando verrà effettivamente mostrato nuovo materiale di Cyberpunk 2077. Ciò che è certo è che CD Projekt RED sarà presente al prossimo E3 2018: il palcoscenico della kermesse losangelina è il posto perfetto per annunci in grande stile.