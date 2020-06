Cyberpunk 2077 avrà 3 Prologhi molto diversi in base alla storia di V

In occasione dell'atteso evento digitale Night City Wire con il gameplay di Cyberpunk 2077, i rappresentanti di CD Projekt hanno svelato un interessante dettaglio sui tre Prologhi dell'avventura sci-fi da vivere interpretando il netrunner V.

Intervenendo allo show per discutere della profondità e della grande stratificazione della trama di CP2077, l'autore Tomasz Marchewka ha riferito che "volevamo dare ai giocatori la libertà di creare il proprio personaggio, ma allo stesso tempo volevamo anche stabilire una connessione con V a livello narrativo. Per questo le tre storie originarie tra cui scegliere all'inizio del gioco avranno una motivazione comune, ma daranno anche al personaggio delle radici diverse che si rifletteranno in tutto il gioco".

In sede di creazione del personaggio, quindi, le scelte che compiremo avranno dei riflessi enormi sul Prologo e sull'intero corso dell'avventura da vivere tra i grattacieli di Night City. Lo sviluppatore capo delle missioni Mateusz Tomaszkiewicz ribadisce il concetto specificando che "il nostro obiettivo principale con i tre 'percorsi di vita di V' era quello di dare agli utenti delle diverse prospettive sul mondo e sulla società di Cyberpunk 2077. Mostriamo tre sfondi narrativi molto diversi per V, e ogni percorso che ne consegue è stato personalizzato per mostrare Night City in un modo unico. Credo che ciascun giocatore saprà creare delle esperienze molto distinte".

Per avere un'idea più compiuta sulle conseguenze nella scelta dei diversi Prologhi di Cyberpunk 2077, però, dovremo attendere fino al 19 novembre per scoprirlo in prima persona interpretando V nel kolossal sci-fi di CD Projekt. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento di Francesco Fossetti sulle novità di gameplay di Cyberpunk 2077 dopo 4 ore di gioco.