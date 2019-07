Cyberpunk 2077 avrà la copertina reversibile: V maschio da un lato, femmina dall'altro

CD Projekt si è sempre mostrata molto attenta alle esigenze dei giocatori che preferiscono acquistare in formato fisico, arricchendo le proprie edizioni con numerosi contenuti. Non solo la Collector's, anche la Standard Edition di Cyberpunk 2077 includerà alcuni interessanti incentivi: la mappa di Night City, un compendio, cartoline e adesivi.

A quanto pare, non è finita qui. I responsabili del profilo Twitter ufficiale dello gioco hanno confermato che, oltre a tutta la roba già prevista, le edizioni fisiche di Cyberpunk 2077 includeranno anche una cover reversibile: da un lato ci sarà il protagonista V in versione maschile, ovvero l'artwork che noi tutti già conosciamo, e dall'altro la variante femminile. Quest'altro lato della copertina non è ancora stato mostrato, ma siamo sicuri che già la notizia basti a rendere felici tutti gli amanti delle edizioni fisiche.

Cyberpunk, in sostanza, ci chiederà di compiere una scelta non appena usciremo dal negozio con in mano la nostra copia del gioco. Per quale opterete? Maschio o femmina? Ne approfittiamo per ricordarvi che il lancio del titolo è previsto su PlayStation 4, Xbox One e PC per il 16 aprile 2020. Quest'oggi abbiamo scoperto che V potrà scontrarsi con chiunque, a parte i bambini ed alcuni NPC. Ieri, invece, è stato reso noto che il protagonista avrà a disposizione un garage dove conservare tutte le sue auto e moto.