Cyberpunk 2077 avrà una day one patch da 56 GB su PS4 e PS5? Assolutamente no

In questi giorni si è sparsa una voce che vorrebbe CD Projekt RED intenta a pubblicare una day one patch da 56 GB per le versioni PS4 e PlayStation 5. In realtà si tratta di una fake news, come confermato dal membro dello studio Fabian Mario Döhla.

Rispondendo a una domanda su Twitter, Fabian Mario Döhla conferma che la patch in questione non esiste e che l'immagine diffusa sui social è falsa. I 56 GB in questione si riferiscono alla dimensione di Cyberpunk 2077 su PlayStation 4 e non hanno nulla a che vedere con la day one patch, la quale ricordiamo non è stata ancora annunciata ufficialmente da CD Projekt RED.

Non sappiamo se il gioco avrà o meno un aggiornamento del day one, lo studio non ha dichiarato nulla a riguardo, allo stato attuale non ci sono quindi informazioni precise sulla questione, è certo però che non ci sarà un aggiornamento del day one del peso di 56 GB.

Cyberpunk 2077 è atteso per il 10 dicembre su PS4, Xbox One, PC Windows e Google Stadia, compatibile sin dal lancio con PS5 e Xbox Series X/S. Mercoledì 9 dicembre trasmetteremo su Twitch una maratona dedicata a Cyberpunk 2077 per festeggiare il lancio del gioco, vietatissimo mancare!