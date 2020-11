Cyberpunk 2077 avrà un filtro per coprire le nudità dei personaggi

Łukasz Babiel, tester di Cyberpunk 2077, ha svelato la presenza di un filtro pensato per "censurare" le parti intime dei personaggi del nuovo gioco di CD Projekt RED. Una sorta di sfocatura applicata su seni e altre parti del corpo che non tutti potrebbero avere piacere a vedere su schermo.

Non è chiaro come funzioni esattamente il filtro, Łukasz ha fatto capire in ogni caso come questa possibilità sia del tutto opzionale e la scelta dell'attivazione o meno del filtro verrà lasciata ai singoli giocatori. Babiel ha già una notevole esperienza con il gioco avendo trascorso oltre 175 ore su Cyberpunk 2077: "ho giocato a ritmo lento alla difficoltà più elevata e cercando di essere più furtivo possibile, saccheggiando tutto quello che trovavo nello scenario, utilizzando tutte le funzionalità che il titolo mi ha offerto e, insomma, prendendomi tutto il tempo necessario per gustarmelo appieno."

Cyberpunk 2077 esce il 10 dicembre su PC, PS4, Google Stadia e Xbox One, compatibile fin dal lancio con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, l'update next-gen arriverà però nel corso del 2021. Lo studio polacco ha da poco mostrato il gameplay di Cyberpunk 2077 su PS4 PRO e PlayStation 5, per la prima volta in assoluto sulle console Sony, dopo aver mostrato il gameplay su Xbox One X e Series X a metà novembre.