Cyberpunk 2077 avrà scene di sesso in prima persona e girate in mocap

Fin dal giorno del suo annuncio, CD Projekt RED ha incuriosito tutti con Cyberpunk 2077, sia per il credito di cui godono gli sviluppatori, sia perché il gioco sembra davvero molto interessante. Da allora nelle varie anteprime, news e leak sono stati sviscerati diversi aspetti dell'attesissimo titolo.

Uno in particolare viene trattato in una nuova voce, lanciata da un utente di Reddit che afferma di aver partecipato ad un recente evento a Varsavia, dove si è parlato tra l'altro anche dell'endgame di Cyberpunk 2077, e riguarda le scene di sesso.

Stando a quanto riportato, esse saranno presenti in gioco, e saranno girate come tutte le altre cutscene in prima persona, per non spezzare l'immersione del giocatore all'interno del gioco. Siamo di fronte dunque a un FPS, First Person Sex. Battute (pessime) a parte però, è interessante anche notare che le scene sono state girate con l'aiuto della motion capture, per cui sarà da vedere come la prenderanno l'ESRB e il PEGI che si occupano di valutare il gioco.

Come dicevamo, si tratta di anticipazioni e speculazioni da parte di un utente di Reddit, anche se perlomeno la sua presenza all'evento sembra essere stata confermata dalla stessa CD Projekt RED dato che uno degli sviluppatori si è congratulato con lui per essere arrivato terzo all'evento a quiz della serata. In ogni caso, è sempre meglio prendere tutto col beneficio del dubbio.

Vi fa piacere comunque questa caratterisca del gioco? Intanto Cyberpunk 2077 è entrato nelle fasi finali di sviluppo: manca sempre meno all'uscita!