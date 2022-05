Cyberpunk 2077 avrà una sola espansione? CD Projekt potrebbe averlo confermato

Nonostante il rinvio al 2023, l'attesa espansione di Cyberpunk 2077 è in pieno sviluppo, con CD Projekt RED che nei prossimi mesi dovrebbe cominciare un poco alla volta a svelare cosa sta pianificando per il maxi contenuto aggiuntivo.

Sembra tuttavia che il DLC story-driven in lavorazione sarà il primo e l'ultimo per l'Action/RPG pubblicato originariamente a dicembre 2020: la conferma l'avrebbe indirettamente data lo stesso studio polacco durante l'ultima conference call sui risultati finanziari della compagnia. "L'espansione di Cyberpunk 2077 sarà l'ultimo progetto basato sul RED Engine, tutte le produzioni future saranno realizzate in Unreal Engine", ha dichiarato Adam Kicinski, CEO di CD Projekt, evidenziando quindi il definitivo passaggio all'Unreal Engine 5 che verrà già compiuto con The Witcher 4 entrato in pre-produzione.

A differenza di quanto accaduto con The Witcher 3 Wild Hunt, che nel corso del tempo ha ricevuto ben due grosse espansioni dopo l'uscita, Cyberpunk 2077 non dovrebbe ricevere ulteriori contenuti in termini di storia e missioni una volta pubblicato il DLC nel 2023, con l'azienda che si prepara a guardare definitivamente al futuro con il più recente motore grafico realizzato da Epic.

Tra l'altro l'espansione di Cyberpunk 2077 è stata al centro di un enorme leak che avrebbe già rivelato diversi dettagli sulla trama e sui contenuti che gli sviluppatori polacchi stanno preparando.