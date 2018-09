Cyberpunk 2077 avrà tanti edifici esplorabili internamente, conferma CD Projekt RED

Dopo il video di gameplay mostrato alcuni giorni fa, si fa attualmente un gran parlare di Cyberpunk 2077, il nuovo action-RPG Sci-Fi in prima persona in via di sviluppo presso gli studi dell'apprezzata CD Projekt RED.

Dopo diversi mesi di silenzio, la software house sembra ora più aperta al dialogo con i suoi fan, e sta inizando a sfruttare in maniera più attiva i canali social per diffondere maggior informazioni. Rispondendo ad un giocatore incuriosito, la pagina Facebook ufficiale del gioco ha rivelato qualche dettaglio in più nei riguardi degli edifici che potremo esplorare internamente all'interno di Night City.

"Night City ha tanti, e dico tanti edifici, e questi edifici hanno i piani. In un palazzo particolarmente alto - e ne avremo diversi esplorabili -, ogni piano può ospitare diverse attività". Un'esplorazione non fine a sé stessa quindi, dal momento che i giocatori troveranno anche delle attività da svolgere all'interno di questi edifici.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sfortunatamente, non abbiamo ancora una data di lancio per il nuovo gioco di CD Projekt. La casa di sviluppo ha confermato che non ci sarà un vero e proprio sistema di companion, e che il giocatore potrà acquistare diversi appartamenti all'interno di Night City.