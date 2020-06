Cyberpunk 2077 in azione: viaggio a Night City in 20 minuti di gameplay in 4K

L'evento Night City Wire, trasmesso da CD Projekt RED nella giornata di giovedì 25 giugno, ha alzato il sipario su molti intriganti aspetti della produzione firmata da CD Projekt RED.

L'aspetto narrativo del gioco si è ad esempio tornato a mostrare grazie alla pubblicazione del nuovo trailer italiano di Cyberpunk 2077, ma non solo. Il pubblico ha infatti potuto dare uno sguardo più approfondito ad ambientazioni, atmosfere e personaggi che popoleranno l'ambizioso GDR creato dagli autori di The Witcher 3: Wild Hunt. Per i lettori che desiderano avere un primo assaggio del proprio viaggio tra le luci al neon di Night City, segnaliamo la pubblicazione di una ricca sessione di gameplay di Cybeberpunk 2077, proposta in risoluzione 4K e della durata di circa 20 minuti.

Come di consueto, il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione! Cosa ve ne pare delle atmosfere futuristiche di Cyberpunk 2077, siete ansiosi di poter esplorare i vicoli di Night City in prima persona? Per ulteriori dettagli, vi ricordiamo che la Redazione di Everyeye ha di recente avuto modo di testare con mano la produzione CD Projekt RED: il nostro Francesco Fossetti vi ha racconta le sue impressioni dopo quattro ore di gioco in un ricco provato di Cyberpunk 2077.