Cyberpunk 2077 in azione: interfaccia, editor e molto altro in una ricca galleria immagini

Si alza progressivamente il sipario sulla nuova opera di CD Projekt Red: il team polacco ha infatti finalmente mostrato al pubblico un inedito ed attesissimo video gameplay di Cyberpunk 2077.

Grazie ad una ricca galleria di immagini, possiamo analizzare alcuni dei dettagli mostrati dalla software house polacca durante la diretta streaming. In particolare, direttamente in calce a questa news, potete trovare numerosi scatti che immortalano diversi aspetti della produzione. Alcuni di questi sono ad esempio dedicati all'interfaccia di gioco o all'editor di creazione del personaggio. Nel corso della trasmissione è inoltre tornato a mostrarsi Johnny Silverhand, peculiare personalità dell'universo di gioco a cui l'attore Keanu Reeves ha prestato le proprie fattezze. Non mancano infine inquadrature dedicate a Night City e al quartiere di Pacifica, tra i più pericolosi ed oscuri del futuristico agglomerato urbano. Cosa ne pensate di quanto rivelato dal team di sviluppo nel corso della serata, cosa vi ha colpito particolarmente?



Cyberpunk 2077 esordirà sul mercato videoludico solamente il prossimo anno, ma sembra che CD Projekt Red sia già determinata a rendere l'IP un focus centrale per il team. Nel corso di un recente report, infatti, è stata evidenziata l'importanza di The Witcher e Cyberpunk nei piani di sviluppo futuri del team polacco.