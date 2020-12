Cyberpunk 2077 in azione in streaming: un ricco gameplay 4K da Google Stadia

Come ampiamente noto, sin dal Day One Cyberpunk 2077 ha realizzato il proprio debutto su di una vasta selezione di piattaforme videoludiche, che non includono solamente PC e console.

L'epopea ambientata tra le oscure pieghe urbane di Night City muove infatti i propri passi anche nell'universo del gaming in streaming, sfruttando la tecnologia di GeForce Now e di Google Stadia. Un'alternativa che sta attirando la curiosità di una cospicua frazione di pubblico, in cerca di un compromesso soddisfacente tra qualità dell'esperienza e accessibilità. La versione PC di Cyberpunk 2077, infatti, pur offrendo al momento l'opzione tecnicamente migliore, richiede un hardware decisamente prestante, non alla portata di tutti i giocatori. Parallelamente, la versione console è stata invece interessata - soprattutto su PlayStation 4 e Xbox One base - da diverse problematiche che hanno persino spinto all'avvio di pratiche di rimborso.



Nonostante il turbolento esordio, l'esperienza proposta di Night City ha catturato il pubblico, con già oltre 13 milioni di copie vendute per Cyberpunk 2077. Per i giocatori interessati a valutare le performance dell'RPG su Google Stadia, riportiamo in apertura di notizia un ricco gameplay registrato sulla piattaforma. Con una durata di circa 30 minuti, quest'ultimo è stato registrato con Cyberpunk 2077 in azione su browser Google Chrome, in risoluzione 4K, con una connessione da 105 mbps in download e 10 mbps in upload. Per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate l'analisi tecnica della versione Google Stadia di Cyberpunk 2077 redatta dal nostro Alessandro Bruni.