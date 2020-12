Lancio di Cyberpunk 2077: le azioni di CD Projekt sono crollate del 29%

Nonostante la calorosa accoglienza riservata dalla critica, il lancio di Cyberpunk 2077 non è andato liscio come l'olio. La pletora di bug e i gravi problemi tecnici delle edizioni old-gen hanno purtroppo macchiato un evento epocale che l'intera industria attendeva da oltre otto anni.

Lo stato del gioco non è passato inosservato sul mercato azionario e, malgrado gli otto milioni di preordini e il record di giocatori frantumato su Steam, nel periodo del lancio di Cyberpunk 2077 il valore delle azioni di CD Projekt RED è crollato del 29%. Cosa è successo?

Il calo del 29% di cui abbiamo parlato fa riferimento al periodo compreso dal 4 dicembre ad oggi 11 dicembre. Venerdì scorso un'azione della compagnia polacca valeva 443 zloty (99,61 euro), mentre oggi sono state scambiate a 313.9 zloty (70,58 euro) l'una. Il declino può essere in buona parte attribuito alle lamentele per i glitch e i bug che si sono rapidamente diffuse sui social e sulle piattaforme di streaming video. Un calo delle azioni è stato individuato anche il giorno in cui sono state pubblicate le recensioni, il 7 dicembre, chiaro segno dell'insoddisfazione degli azionisti, che evidentemente si aspettavano un Meta Score superiore all'attuale 91. Nemmeno il monumentale lancio ha arrestato la caduta: il 10 dicembre, nonostante la diffusione della notizia degli otto milioni di preordini (metà dei quali su PC, è il più grande lancio di sempre sulla piattaforma), le azioni sono calate del 7,3% (in un momento della giornata è stato registrato anche un -7,8%).

Ampliando la finestra temporale, si scopre che le azioni di CD Projekt RED sono calate del 31% rispetto allo scorso agosto, quando in occasione dell'annuncio di The Witcher: Monster Slayer (gioco mobile in Realtà Aumentata simile a Pokémon GO) è stato registrato il valore più alto della storia della compagnia (460,8 zloty, pari a 103,62 euro). Ne ha di strada da fare CD Projekt RED per raggiungere i fasti degli stessi mesi, e il percorso non può prescindere dalla risoluzione dei problemi tecnici delle versioni console.