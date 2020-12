Cyberpunk 2077: le azioni di CD Projekt RED continuano a calare dopo il messaggio di scuse

La giornata di lunedì 14 dicembre è stata cruciale per CD Projekt RED, dopo le scuse sullo stato delle versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077, il titolo della compagnia in borsa è sceso perdendo il 46% rispetto alla giornata di venerdì, per assistersi poi a -33% alla fine della giornata di contrattazioni.

Sembra dunque che il sentito messaggio inviato alla community non sia bastato a soddisfare gli investitori, che ora si aspettano patch, aggiornamento e migliorie al gioco da parte del team polacco, per fare in modo che Cyberpunk 2077 giri senza problemi su tutte le piattaforme.

Le scuse di CD Projekt non hanno accontentato nemmeno i giocatori e molti si sono scagliati contro il team, accusando la società di aver trascurato le versioni PS4 e Xbox nonostante il gioco fosse stato annunciato proprio per queste piattaforme console in mente (oltre che, ovviamente, per PC) nel 2012.

C'è da dire, in ogni caso, come l'azienda abbia deciso di accettare i rimborsi da parte dei giocatori delusi, CD Projekt sta collaborando con i principali rivenditori (fisici e online) per venire incontro alle richieste di rimborso, inoltre sono in arrivo ulteriori aggiornamenti che miglioreranno vari aspetti della produzione e risolveranno i principali bug.