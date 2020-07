Cyberpunk 2077 e i bassifondi di Night City: nuove cartoline da Santo Domingo

Dopo essersi complimentati con Hideo Kojima per l'uscita di Death Stranding su PC, gli autori di CD Projekt condividono alcuni dei bozzetti utilizzati per dare forma a Santo Domingo, uno dei distretti della gigalopoli di Night City che esploreremo in Cyberpunk 2077.

I nuovi artwork della gigalopoli che farà da sfondo alle avventure sci-fi di V e Johnny Silverhand ci descrivono Santo Domingo come uno dei quartieri più vecchi di Night City. A detta della software house polacca, le corporazioni che dominano la città di Cyberpunk 2077 "lo usano per tastare il terreno per progetti industriali, distruggendo vecchie fabbriche per costruirne di nuove, mentre chi abita qui è rintanato in mega-edifici ed è costretto a una vita di stenti, sperando in un futuro migliore".

Le atmosfere offerte da Santo Domingo saranno perciò molto diverse da quelle che avremo modo di respirare addentrandoci in quartieri come Westbrook con Night City al suo massimo splendore: l'intenzione di CD Projekt è infatti quella di infondere in ciascuna di queste zone urbane una caratterizzazione tale da renderle quasi delle metropoli a se stanti, garantendo così un'ampia varietà stilistica, narrativa e squisitamente ludica per chi si appresta a indossare i panni di V.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che Cyberpunk 2077 è previsto al lancio per il 19 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e successivamente su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X.