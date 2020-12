Cyberpunk 2077 batte GTA 5: è il gioco più preordinato di sempre, i dati

È il giorno del lancio dell'epopea distopica firmata da CD Projekt RED e la produzione ha già all'attivo diversi risultati da record assoluto, tra cui lo strabiliante numero di preordini.

A svelare i primi dati su questo fronte è la stessa software house polacca, direttamente dalle pagine dell'account Twitter irlandese dedicato a Cyberpunk 2077. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il cinguettio conferma un'impressionate cifra di ben 8 milioni di preordini per l'avventura che vede il personaggio di V lanciarsi alla conquista dei vicoli e dei grattacieli di Night City. Un risultato che - letteralmente - non ha precedenti nella storia del medium videoludico.

Con questi dati, Cyberpunk 2077 strappa lo scettro all'immortale Grand Theft Auto V, che ha detenuto il record sino a quest'oggi. L'attesissima produzione Rockstar Games, nel 2013 aveva infatti totalizzato circa 7 milioni di preordini, un numero all'epoca comunque più che notevole. Numeri che lasciano limpidamente trasparire quanto la community videoludica stesse attendendo di poter attraversare Night City accompagnata da Johnny Silverhand, interpretato per l'occasione da Keanu Reeves.



Un ulteriore record è stato infranto dal gioco su Steam, con il record di giocatori in contemporanea su un titolo single player. Il lancio del titolo CD Projekt è tuttavia caratterizzato anche da aspetti negativi, con molti problemi per Cyberpunk 2077 su PS4 liscia.