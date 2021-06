Cyberpunk 2077: più bello e fluido su PC con l'aggiunta del DLSS 2.2

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, è stata scovata all'interno dei file di gioco di Rainbow Six Siege una versione 2.2 del DLSS di Nvidia, mai apparsa prima di allora. La tecnica di supersampling intelligente ha avuto effetti miracolosi sullo sparatutto di Ubisoft, riuscendo a migliorare sia il comparto grafico che la fluidità di gioco.

I modder si sono immediatamente attivati per "trapiantare" la novità di Rainbow Six Siege all'interno dei file di Cyberpunk 2077 per scoprire se gli effetti benefici sarebbero stati replicati anche con l'open world Sci-Fi di CD Projekt RED. Ebbene, sembra proprio che la cosa abbia funzionato come previsto: semplicemente copiando ed incollando il file nella directory di Cyberpunk, avremo un framerate migliore e un comparto grafico più scintillante, e andranno inoltre a scomparire gli artefatti visivi che si verificavano con la precedente versione del DLSS con alcune luci di gioco e piccoli oggetti dello scenario.

I colleghi di PCGamesN hanno provato con mano gli effetti del DLSS 2.2 su Cyberpunk 2077, ed affermano di essere passati dai precedenti 28fps ad un valore di 36-40fps nel corso di un evento di gioco nella zona di downtown a Night City. Il tutto utilizzando il preset "bilanciato" del DLSS ad una risoluzione di 1440p.

Se foste interessati a sperimentare in prima persona i miglioramenti apportato dal DLSS 2.2, vi rimandiamo su Nexus Mod dove potrete procedere al download del file che dovrete semplicemente inserire all'interno della directory di Cyberpunk 2077 (sostituendo il file preesistente). Se invece volete approfondire la tecnologia di supersampling intelligente e scoprire i giochi in cui dà il meglio di sé, vi rimandiamo al nostro speciale sul DLSS.