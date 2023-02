Cyberpunk 2077 è ancora più bello grazie a questi texture pack in 4K

Anche alla luce della vittoria del premio 'Atto d'amore' da parte di Cyberpunk 2077, i fan hanno continuato a manifestare il proprio interesse nei confronti della produzione di CD Projekt RED attraverso la pubblicazione di pacchetti di espansione sempre nuovi.

Tra questi, troviamo anche i notevoli pack di miglioramento grafico pubblicati su Nexus Mods dal creator XilaMonstrr. Si tratta, nello specifico, di pacchetti che andranno a sostituire le texture degli NPC, delle macchinette e degli sticker del gioco con delle nuove versioni che raggiungono risoluzione fino a 4K. Il risultato è sicuramente notevole, come potete osservare dalle immagini allegate alla news. Perciò, se siete interessati ad applicare dei miglioramenti estetici alla vostra copia di Cyberpunk 2077, vi basterà scaricare questi pack dai link presenti qui sotto:

Se invece siete amanti della buona cucina, potrebbe interessarvi la particolare mod culinaria di Cyberpunk 2077 pubblicata dal creator Deceptious. Il pacchetto fan-made in questione è stato pensato per introdurre delle animazioni nuove di zecca per la consumazione dei pasti, con in più la possibilità di gustarsi prelibatezze come i sandwich e gli hamburger. Un pack sicuramente 'immersivo', non trovate anche voi?

In chiusura, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è un titolo action pubblicato su PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.