Cyberpunk 2077 sarà bello da vedere anche su PC di fascia bassa

Il vostro PC non è dei più performanti e la cosa vi preoccupa in vista dell'uscita di Cyberpunk 2077? Nessun problema, poiché ci sono buone probabilità che anche voi riuscirete a godervi il titolo con una resa grafica più che discreta.

A dichiararlo è stato Alvin Liu, UI director, in una recente intervista:

"Abbiamo un motore grafico incredibilmente scalabile, il RED Engine. Al momento la nostra piattaforma di riferimento sono le console, dove il gioco è stupendo dal punto di vista grafico. Ovviamente, se avete acquistato un PC da 2.000 dollari godrete di un'esperienza al top. La grafica di Cyberpunk 2077 resta comunque eccezionale anche su console e PC di fascia bassa."

Nel corso della chiacchierata, Liu ha anche parlato dell'ormai imminente arrivo delle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Scarlett, piattaforme con le quali Cyberpunk 2077 dovrebbe essere compatibile sin dal lancio:

"La prossima generazione di console non è ancora stata annunciata ufficialmente, quindi possiamo solo speculare. Dal punto di vista tecnologico, Cyberpunk 2077 è un gioco molto avanzato. La nostra tecnologia è pronta per interfacciarsi con le prossime generazioni. Il gioco è stato sviluppato in modo che tutte le funzionalità in arrivo in futuro possano essere sfruttate."

Insomma, sembra proprio che il team polacco non voglia scontentare nessuno e stia cercando di rendere il gioco compatibile un po' con tutte le piattaforme disponibili e quelle in arrivo.

Vi ricordiamo che il titolo arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 16 aprile 2020 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e GOG).

Sapevate che Cd Projekt RED vorrebbe Meryl Streep in Cyberpunk 2077? Pare inoltre che la copertina di Cyberpunk 2077 sia reversibile, presentando su di un lato il protagonista maschile e sull'altro quello femminile.