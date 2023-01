Cyberpunk 2077 sempre più bello su PC: video confronto tra preset Overdrive e Ultra

Cyberpunk 2077 rientra sicuramente tra i giochi graficamente più apprezzabili su PC ma CD Projekt RED, dopo aver ringiovanito l'estetica di The Witcher 3: Wild Hunt con l'aggiornamento next-gen, sta continuando a lavorare alla modalità Overdrive del titolo Sci-Fi nella sua versione PC.

Con la nuova modalità grafica Overdrive, Cyberpunk 2077 mira a migliorare ulteriormente il suo già scintillante comparto grafico, e lo farà tramite un impiego più elaborato del Ray Tracing e del DLSS 3 di NVIDIA, che ha dato dimostrazione di poter migliorare in maniera esponenziale le prestazioni in-game. Di seguito le caratteristiche principali del preset Overdrive di Cyberpunk 2077:

NVIDIA RTX Direct Illumination (RTXDI) fornisce a ogni insegna al neon, lampione, faro delle auto, cartellone LED e TV un'accurata illuminazione e ombre con ray-tracing, insieme a oggetti bagnati, pareti, auto in transito e pedoni con un'illuminazione colorata accurata;

Il Ray-traced indirect lighting e i riflessi ray-tracing ora rimbalzano più volte, rispetto al singolo rimbalzo della soluzione precedente. Il risultato è un'illuminazione globale, riflessi e autoriflessi ancora più accurati, realistici e coinvolgenti;

I riflessi ray-tracing sono ora resi alla massima risoluzione , migliorando ulteriormente la loro qualità;

L'illuminazione migliorata e maggiormente basata sulla fisica elimina la necessità di qualsiasi altra tecnica di occlusione.

Tramite il video confronto realizzato dal canale YouTube Cycu1 possiamo dare uno sguardo alle migliorie grafiche del titolo, particolarmente visibili durante le sequenze in notturna. La modalità Overdrive non è ancora disponibile per gli utenti e non ha attualmente una data di uscita, motivo per cui le sequenze sono tratte dai precedenti trailer pubblicati da NVIDIA.