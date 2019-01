Cyberpunk 2077: Blade Runner e Ghost in the Shell tra le fonti d'ispirazione

Nel corso di una recente intervista concessa al canale YouTube Sector.sk, il senior quest designer Philipp Weber ha avuto modo di parlare del processo di sviluppo di Cyberpunk 2077 e delle principali fonti d'ispirazione del titolo.

La più importante, ovviamente, è lo stesso gioco da tavolo al quale si ispira, ovvero Cyberpunk 2020 di Mike Pondsmith. Gli scrittori di CD Projekt RED sono tuttavia stati invitati a studiare in maniera approfondita anche altre pietre miliari del genere. Weber, nello specifico, ha menzionato Blade Runner, film del 1982 diretto da Ridley Scott, il franchise multimediale Ghost in the Shell avviato con il manga di Masamune Shirow, e il romanzo Neuromante di William Gibson.

"Se vuoi raccontare delle storie davvero belle, allora devi conoscere l'intero genere", ha dichiarato il senior quest designer. "Pertanto, i team al lavoro sulla storia - scrittori, quest designer, cinematic designer - hanno ricevuto delle liste ben specifiche: 'Questi sono libri che dovete leggere, queste sono le regole di Cyberpunk 2020 da approfondire, questi sono i film da vedere'. Chiaramente, molti di noi già conoscevamo molte di quelle cose, perché siamo fan del cyberpunk. L'obiettivo era quello di imparare ogni cosa di questo mondo, esattamente come abbiamo fatto con tutto ciò che era legato a The Witcher".

Cosa ne pensate delle fonti d'ispirazione scelte dal team? A dire il vero, non stupisce affatto che il team abbia attinto a quelle opere, trattandosi di vere e proprie pietre miliari del genere. Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è in sviluppo per le piattaforme dell'attuale generazione, ma è ancora privo di una data d'uscita. Amazon ha provato a sbilanciarsi, fissandola (ironicamente) per il 2099! Nel frattempo, siamo costretti a consolarci con il lungo video gameplay di 48 minuti pubblicato lo scorso agosto.