Cyberpunk 2077: un fumetto esclusivo e altro ancora per chi lo compra su GOG

Quando arriverà su PC il prossimo 19 novembre, Cyberpunk 2077 potrà essere acquistato su tutti i principali servizi di distribuzione digitale, Steam ed Epic Games Store inclusi. CD Projekt RED non intende introdurre alcun limite in tal senso, ma è innegabile che preferirebbe che le copie del suo gioco venissero vendute attraverso GOG.

GOG, negozio divenuto celebre per la vendita dei classici della storia dei videogiochi e di titoli drm-free, è di proprietà di CD Projekt RED, pertanto garantisce il massimo degli introiti. Per incentivare i giocatori all'acquisto di Cyberpunk 2077 su GOG.com, lo studio polacco ha quindi incluso diversi bonus esclusivi, tra i quali spicca un fumetto digitale di 50 pagine intitolato Big City Dreams. La storia, che punta ad espandere la lore dell'universo del gioco, vedrà due ladri - Tasha e Mirek - impegnati a "rubare cyberware e spendere denaro in feste e braindance". Tasha ha costantemente bisogno di nuovi stimoli ed è alla ricerca continua di cambiamenti, mentre Mirek è calmo ed è ben conscio che a Night City basta poco per rimetterci la pelle. Big City Dreams è stato scritto dal Narrative Manager Bartosz Sztybor, e presenta i disegni di Filipe Andrade, noto per i suoi lavori per Old Man Logan e Captain Marvel di Marvel, e dell'italiano Alessio Fiorinello, conosciuto per Paris Fashion Slam.

In aggiunta, gli acquirenti su GOG riceveranno in esclusiva anche dei poster in "qualità stampa" e un set di avatar e wallpaper. Questi bonus vanno ad affiancarsi alla colonna sonora digitale, all'artbook, al fumetto Your voice e al sourcebook di Cyberpunk 2020 che verranno regalati su tutte le piattaforme. È bene notare che tutto questo ben di Dio non verrà fornito come bonus pre-ordine, bensì sarà incluso in qualsiasi acquisto del gioco, non importa quando verrà effettuato.

Ne approfittiamo per ricordarvi che durante l'ultimo Night City Wire sono stati presentati i veicoli di Cyberpunk 2077, tra cui la Porsche classica di Johnny e la moto di Keanu Reeves, ed è stata confermata l'arrivo di Cyberpunk 2077 su Google Stadia per il 19 novembre.