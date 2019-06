Un breve filmato di Cyberpunk 2077 mostra il gameplay in 4K

Dopo aver pubblicato i nuovi screenshot 4K di Cyberpunk 2077 con tanto di Ray Tracing, CD Projekt RED continua a stuzzicare i fan con un filmato ad altissima risoluzione che ci permette di avere un breve ma intenso assaggio della nuova demo dell'E3 2019.

Come potete leggere nella lunga notizia sui dettagli della presentazione a porte chiuse di Cyberpunk 2077, sono state mostrate tantissime novità come la possibilità di salire su una velocissima moto e l'utilizzo del Monowire, uno speciale cavo che può essere sia utilizzato in combattimento che per agganciarsi a dispositivi elettronici e hackerarli a distanza. Entrambi gli elementi citati sono presenti nel filmato 4K appena pubblicato e ci anticipano ciò che vedremo nel corso del mese di agosto in occasione della Gamescom. A svelare l'uscita del prossimo gameplay è stato un messaggio segreto nel trailer della limited di Cyberpunk 2077, che anticipa anche l'arrivo di un Q&A con gli sviluppatori al PAX East.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà in tutti i negozi dal prossimo 16 aprile 2020 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e GOG).

