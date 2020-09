Cyberpunk 2077 più breve di The Witcher 3: molti non hanno finito l'avventura di Geralt

Dopo aver presentato un inedito video gameplay di Cyberpunk 2077 in occasione dell'ultimo Night City Wire, il team di CD Projekt RED discute della durata del proprio ambizioso RPG.

Ad offrire dettagli in merito è in particolare il Senior Quest Designer Patrick Mills, che ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito, realizzando un sintetico confronto con l'ultima avventura di Geralt di Rivia. "La storia principale di Cyberpunk 2077 è leggermente più breve di quella di The Witcher 3: Wild Hunt", ha confermato lo sviluppatore. Piuttosto inattesa è la motivazione alla base di questa scelta.

Mills riferisce infatti che la software house ha ricevuto molte lamentele legate alla lunghezza dell'acclamata produzione, ritenuta eccessiva da diversi appassionati. "Se si guarda alle statistiche, - prosegue il Quest Designer - si nota un notevole numero di persone che hanno giocato molto il titolo, ma che non lo hanno mai portato a termine". Una considerazione che sembra dunque aver influito nell'assetto che CD Projekt RED ha voluto attribuire al comparto narrativo di Cyberpunk 2077.



L'RPG cross-gen, lo ricordiamo, debutterà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 19 novembre. Di recente, il team di sviluppo ha offerto un nuovo sguardo sull'ambientazione con immagini dei numerosi quartieri di Night City.